Seguramente te has preguntado alguna vez cuál es la importancia de nuestro nombre en nuestra vida, pensando que la respuesta simplemente era el identificarnos entre un grupo de personas, sin embargo, los nombres tienen un papel mucho más importante, que los va a convertir en parte indispensable de la vida de cualquier ser humano.

El nombre por sí solo puede hablar, ya que esta palabra va a poder determinar la personalidad del individuo, la personalidad de los padres, sus creencias, su religión, su nacionalidad, la época de su nacimiento, la sociedad en la que vive, entre muchas más. A la hora de escoger el nombre de un bebé se está escogiendo su futuro, por lo que esta elección no se puede tomar a la ligera, siendo un proceso meticuloso donde no solo te debes dejar llevar por si suena bonito o no.