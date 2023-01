La nueva vida de Mario Picazo: ¿qué ha sido del famoso hombre del tiempo?

Tras alcanzar la popularidad televisiva y saborear la gloria de los focos, Mario Picazo decidía dejarlo todo para mudarse a Los Ángeles, su ciudad de nacimiento. Actualmente aún reside ahí, y trabaja impartiendo clases como profesor de cambio climático en la universidad de UCLA. Además, continúa realizando investigaciones como doctor en Ciencias de la Atmósfera y Geografía e incluso ofrece su parte metereológico en The Weather Channel.

Durante su vida en Madrid junto a Laura tuvo dos hiijos, Miguel y Bruno. En varias entrevistas, Mario Picazo ha comentado que no le importaría que sus hijos siguiesen sus pasos en televisión, pero siempre que fueran ellos quienes eligieran su auténtica vocación. También ha comentado en varias ocasiones que no le importaría regresar a España, que le encantaría, y a la que ha sido su vida durante muchos años, la televisión. Eso sí, siempre que fuese enfocado a "lo suyo", la meteorología, pero que no volvería a presentar ningún concurso o reality.