Una pregunta habitual a los padres es por qué me pusisteis mi nombre. Tan común que parece que todos los españoles se llaman igual o tan distinto que te lo grabarías en la frente para que no vuelvan a pedirte que lo repitas. Hay una forma de salir de dudas sobre cuántas personas hay con tu nombre y apellidos en España porque tal vez no existan tantos que se llamen igual. Se trata de una herramienta del Instituto Nacional de Estadística (INE) que en un clic muestra cuántas personas se llaman como yo exactamente.