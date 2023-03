Si te preguntas, ¿ por qué se celebra el Día de la Mujer ?, lo primero que debes saber es que todo se remonta a finales del siglo XIX; una época que no solo será recordada por ver el ocaso de la Revolución Industrial, sino también porque se desveló el abuso, la explotación y la falta de garantías legales para las mujeres del momento.

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer no tiene como finalidad exaltar su belleza, amor o figura; según los registros, esta celebración tiene toda una historia detrás , llena de luchas por sus derechos en muchos ámbitos y por supuesto, la igualdad de oportunidades.

La lucha surge principalmente porque ellas no contaban como ciudadanas, puesto que no tenían derecho a votar, ni acceso a la educación formal o a administrar su propio patrimonio y manejar sus cuentas. Tanto así que las mujeres no podían escoger su propia pareja y el matrimonio tenía dote, lo que quiere decir que eran considerada una transacción económica en los patrimonios por medio de las alianzas entre las familias.