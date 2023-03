Hablar con el acento andaluz: ¿sigue siendo un estigma o debe convertirse ya en orgullo?

El andaluz es fiestero, saleroso, chistoso y se come las letras . Son algunos de los tópicos, que surgen en lo cotidiano. Hasta la ficción recurre al acento andaluz para dar al personaje un tono cómico. " Cuando alguien habla catalán, suena a sofisticado , a empresario, pero el ceceo suena a mi abuelo, que recogía algodón… Hay quien entiende que los acentos andaluces sirven para cajera, chacha de serie o anuncio de limpieza, pero no para catedrático, empresario, Premio Nobel, poetisa, presentador o ministra", se queja el humorista y productor Manu Sánchez en Canal Sur y en las redes sociales. Analizamos en profundidad el debate entre los que siguen teniendo prejuicios y los que reclaman ya que la diferencia que le hace a uno único sea motivo de orgullo.

Pujol no es el único. "Solo hay que ir a las hemerotecas para comprobar que políticos de todo el arco ideológico se han mofado del acento andaluz en alguna ocasión asociándolo a la falta de cultura y de conocimientos o a su escasa capacidad de trabajo", nos dice. Reconoce que tiene su punto pintoresco y especial, por el que muchas personas sienten atracción. Sin embargo, ha motivado una opinión clasista en buena parte del resto de España e incluso del mundo. "No es algo exclusivo de España, sino que sucede en casi todos los países. Los acentos más aceptados y que no extrañan son los que provienen de las grandes ciudades y centros de poder. Los que vienen de lugares periféricos y más pobres son considerados de peor manera", explica a Uppers.