En Internet circula un mapa del globo terráqueo de la distribución de varones con calvicie que supuestamente se ha realizado a partir de publicaciones en la American Journal of Physical Anthropology y otras fuentes diversas. El mapa muestra que el sudeste asiático y el centro del continente africano son las dos áreas donde las tasas de alopecia androgénica son más bajas , por debajo del 5 por ciento. Al contrario, todos los países mediterráneos tanto del continente europeo, como del asiático y del africano ese porcentaje es superior al 70 por ciento. A estos países, según el mapa, se añaden Suecia y Noruega.

David Saceda, dermatólogo portavoz de la Academia Española de Dermatología y Venereología, explica que la calvicie no se considera una epidemia, es decir, “la alopecia androgénica no es una enfermedad como tal y por tanto es difícil que se lleve a cabo un estudio epidemiológico al respecto”. El dermatólogo subraya que, “no se sabe hasta qué punto hay un porcentaje de la población con un problema concreto de alopecia androgénica u otro”. Esto se debe a que la calvicie se desarrolla en diferentes grados: desde unas pequeñas entradas hasta una caída de pelo total. Según adelanta David Saceda, “lo que para una persona es un problema para otra no lo es en absoluto, de modo que la alopecia ni es una enfermedad ni se trata como tal”.