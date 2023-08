Razones y beneficios de la siesta veraniega

A pesar de que diversos estudios realizados durante los últimos años intentan desmontar el tópico -un 60% de españoles, aseguran, declara no hacer siesta nunca (no lo sé Rick, parece falso)- para bien o para mal, la siesta, sea mito o realidad, es parte de nuestra identidad. Algo que se entiende, sobre todo en verano. La siesta veraniega no es ni siquiera un placer: a 42 grados a las cuatro de la tarde casi no nos queda otra que encerrarnos a cal y canto... y dormir. Eso sí, nunca más de media hora, lo suficiente como para atender a las señales de nuestro propio organismo. ¿Cuáles son esas señales?