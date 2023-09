¿Han vuelto? La respuesta a la pregunta de si Mario Vargas Llosa ha recuperado el amor de su ex esposa, de quien estuvo alejado durante ocho años, los mismos que duró su relación con Isabel Preysler, es una de las preguntas que nos deja el verano. Y la respuesta no está flotando en el viento, sino celosamente resguardada por el entorno de la ex pareja (la de Mario y Patricia), que sigue fiel a su política comunicacional: ni confirma ni desmiente.