Las consecuencias de no acudir a la formación de la mesa sin alegar y documentar la causa conforme la Ley Electoral, puede conllevar pena de prisión de 3 meses a 1 año o una sanción administrativa de 6 a 24 meses. La sanción económica la decide el magistrado que juzgue el caso y varía en cada sentencia.

Las causas para justificar tu ausencia de una mesa electoral aparecen recogidas en la Instrucción 1/2018 , de 14 de marzo, de la Junta Electoral Central. En ella se habla sobre los impedimentos y excusas justificadas para las personas que ocuparán las mesas. Sin embargo, las personas mayores de 65 años no tienen que alegar más que su propia edad. Están en su derecho a renunciar sin justificación alguna. En los demás casos se exige una justificación, la cual se valorará y responderá para dar un veredicto.

Las causas para no acudir a una mesa electoral son muy variadas. Y un viaje programado es una de las más habituales . De hecho, si se realiza el viaje para asistir a una boda o a un bautizo puedes librarte de la mesa electoral, pero ¿qué ocurre si es un viaje exclusivamente de ocio?

Pese a lo que se pueda pensar, este listado no está cerrado completamente. Se aceptan todo tipo de justificaciones , las cuales las Juntas Electorales de cada zona valoran individualmente . Para ello, se debe aportar la documentación necesaria para solicitar tu renuncia y el perjuicio económico que te supondría.

Entonces, ¿es posible no tener que presentarse? ¡Sí! Mientras demuestres un perjuicio económico con el debido justificante del pago anterior a la convocatoria. Si el pago lo has hecho después no servirá para nada y tu solicitud de renuncia será prácticamente denegada.