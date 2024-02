Sole Giménez y sus nuevos 61 años: "Qué feliz cumplir vida con tantos amigos, amor y música"

El año pasado, Giménez iniciaba una gira titulada, precisamente, '¡Celebración!' -así, con signos de exclamación- y reunía a una serie de de estrellas, de Poveda a Joan Manuel Serrat, en una serie de conciertos que ha tenido su última cita, de momento, con un segundo concierto en el Palacio de las Artes de Valencia hace un par de semanas. "¡En música los cuarenta son los nuevos 20! -nos decía con motivo de la gira-. Yo no me siento como si tuviera cuarenta años en la música, te lo juro, me siento como si llevara veinte. Es que no me lo creo. Me sigue ilusionando, me lo sigo pasando bien. Tengo muchos proyectos, este que ahora sacamos me parece precioso, tengo muchas ganas de compartirlo con la gente. Siempre digo que no solo yo cumplo 40 años en la música sino que muchos cumplimos 40 años escuchando estas canciones y quiero compartirlo con ellos, porque ellos hicieron grande al grupo. Por eso se llama '¡Celebración!' porque es una celebración conjunta."