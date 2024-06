Laura Pausini, sobre sus cambios a los 50: "Empiezas a sentir algunas cosas"

Laura Pausini acaba de cumplir 50 años

La cantante ha hablado sobre los cambios que ha experimentado en su nueva edad

La italiana volverá a España de gira el próximo diciembre

En el año 1993, cuando acababa de cumplir la mayoría de edad, Laura Pausini comenzó su carrera en la música tras convertirse en la ganadora del aclamado Festival de San Remo. Solo un año después, regresó al mismo certamen, esta vez como la cantante con mayores ventas de la edición. Ahora, la artista acaba de dar la bienvenida a una nueva etapa en lo personal.

Laura Pausini confiesa sus cambios a los 50 años

El pasado mes de mayo, Laura cumplía 50 años. Ahora, ha concedido una entrevista a LOC, donde ha confesado cómo afronta el medio siglo: “A los 50 se te cae la cara y las tetas van al suelo. Es verdad que eso se resuelve con un buen sujetador, pero la verdad es que empiezas a sentir algunas cosas que te molestan”, ha afirmado.

Sin embargo, no hay nada que pare su carácter “torbellino” aunque reconoce que ahora se “cansa” más que hace unos años: “La gente dice "la Pausini nunca para, seguro se droga". Y yo no me drogo, yo soy así. Es mi carácter. Pero ahora tengo 50 y me canso. Hoy he estado todo el día con las entrevistas y mañana supongo que me pasaré todo el día en la cama, acostada. ¡Es que hasta la piel cambia!”, ha reconocido.

Así celebró su cumpleaños hace unas semanas

A pesar de los cambios que ha experimentado, nada le frenó a la hora de celebrar su cumpleaños. Para la ocasión, quiso reunir a sus seguidores en dos shows exclusivos: “Era lo que yo quería hacer, aunque mi familia no estaba de acuerdo. Ellos querían celebrarme en casa, con una tarta, con los tíos y los primos. Pero a mí eso me daba ansiedad... Por eso dije "mira, yo quiero cantar". Alquilé un sitio en Milán, invité a los socios de mi club de fans, hicimos dos conciertos y yo canté todas las canciones que ellos me pidieron. De hecho, algunas no las había cantado nunca en directo. Y me lo pasé muy bien”, ha contado al mismo medio.