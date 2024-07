Es una situación muy típica: ducharse y dejar la puerta cerrada del baño al terminar. Toda esa humedad que se ha generado del contraste entre el agua caliente y el frío de los azulejos se queda en el ambiente y se adhiere a las paredes y a los techos porque no hay circulación de aire ni ventilación que la seque. La consecuencia es la aparición de manchas amarillas, verdes o negras de la humedad que empiezan en las esquinas y van apoderándose de la estancia. En Uppers tenemos la solución sobre cómo eliminar las manchas de humedad de las paredes y vamos a enumerar las claves para evitar que vuelvan a salir.

El moho lo forman hongos que prolifera a causa de sus esporas y se va extendiendo allí donde hay humedad. La causa de que esta humedad se condense y no desaparezca está en que no hay una suficiente ventilación o una corriente de aire que la seque, es decir, no se renueva el aire habitualmente. Primero aparecen pequeños puntos amarillos, verdes o negros en una esquina de una habitación o en la pared alicatada del baño, después se van extendiendo a otras zonas de la vivienda igualmente húmedas por la condensación debido a que carecen de ventilación.