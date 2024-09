Ana Milán, sobre su verano: "A los 50, las primeras veces escasean y son realmente valiosas"

En su perfil público de Instagram, Ana ha compartido unas instantáneas capturadas a orillas de la playa en las que aparece sonriente subida a un columpio sobre la arena, así como pensativa mientras descansa en unas escaleras del lugar. Junto a las imágenes, ha añadido una reflexión con la que ha dado unas pinceladas de cómo ha sido el período estival para ella: “ Ha sido un verano “raro”. No era el verano que esperaba , no ha sido el verano que tenía en mi cabeza en mayo”, ha comenzado escribiendo.

Sin embargo, a pesar de lo que aparentaban las primeras líneas de su mensaje, ha continuado explicando por qué sus expectativas, que definitivamente eran para peor, no se han cumplido: “ Ha sido mejor: inesperado, vivo, sorprendente ”, ha afirmado.

Y es que, tal y como ella misma ha seguido describiendo a lo largo del texto, ha estado “lleno de personas que le han hecho feliz” y sobre todo, de “situaciones que vivir por primera vez”. Es entonces cuando, la que el pasado mes de noviembre soplaba las velas de una nueva década, ha querido dejar claro que experimentar nuevas sensaciones no es lo habitual a su edad: “Y cuando se tienen cincuenta años las primeras veces escasean y son realmente valiosas. Quedan 21 días para que llegue el otoño, y no sé si tendrás algún regalo más para mí. Si es así, bienvenido sea. Y si no, querido verano, te veo en unos meses. Gracias por todo lo rico…”, ha concluido.