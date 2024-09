Ana Milán y su nuevo modo de abordar los conflictos a los 50: "Me recuerdo más guerrera"

Sin embargo, tal y como ella misma ha descrito, son varios los episodios que ha vivido y que le han dejado las enseñanzas que también ha querido explicar: "Luego, la vida, me enseñó algunas lecciones . Y entre esas lecciones me enseñó a no gastar donde no envuelven para regalo. Hay batallas que se ganan en silencio y sin asistir al campo de batalla, quedándote contigo, en silencio", ha sentenciado. Sin embargo, confía en que " luego ya vendrá el karma o la justicia poética, vendrá cuando quiera y sin hacer ruido", una acción que ha puesto al mismo nivel que "la gente elegante".

El post, que acumula miles de 'me gusta', tampoco ha tardado en llenarse de comentarios de diferentes usuarios de las redes sociales, quienes no han dudado en alabar y agradecer las palabras de Milán: "Este post en este momento difícil lejos de mi hijo y sintiéndome como fuera de este mundo me regala un momento de paz mental" o "Y qué momentazo ese en el que aprendes a elegir batallas, a no malgastar tiempo ni energía donde no se merece, a dejar que el tiempo haga su trabajo, aunque en ocasiones las agujas del reloj parezca que van al ralentí" son algunos de ellos.