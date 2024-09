Dormir bien a los 50: lo peor que puedes hacer para no lograrlo

Según la Sociedad Española del Sueño, entre un 20 y un 48% de la población adulta sufre en algún momento de su vida algún trastorno del sueño . Además, una gran parte de los pacientes que los padecen no llegan a ser diagnosticados al no recurrir a la ayuda profesional. Sin embargo, muchos de los problemas para conciliar una buena calidad del sueño son tratables y pueden llegar a prevenirse.

Existen tres aspectos básicos que determinan si el sueño es de buena calidad: la duración, la continuidad y la profundidad. Según estos factores, es decir, si no nos sentimos descansados al día siguiente, si existen interrupciones en nuestros ciclos o nuestro sueño no es profundo y no resulta restaurador, deberíamos contactar con un profesional.