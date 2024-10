Con la llegada el otoño, no solo salen los jerséis de los armarios y los abrigos, las lavadoras se multiplican y la bajada de las temperaturas a veces hace que la ropa lavada no se seque todo lo rápido que necesitamos en caso de no tener secadora en casa. Las secadoras son unos de los electrodomésticos más prácticos en todo hogar, y más si hay niños, aunque no son muchas las casas que cuentan con una España, solo cerca del 20% de los hogares cuenta con este electrodoméstico, mientras que otros países europeos, cuentan con una hasta en la mitad de las viviendas.