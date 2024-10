Tienes la experiencia, el tiempo y las ganas de aprovechar tu libertad, porque has aprendido que ahorrar por ahorrar no tiene mucho sentido si no es para disfrutar la vida. Eres feliz con tus arrugas y tus canas. No has perdido las ganas de verte bien frente al espejo pero sí has dejado atrás los complejos y el postureo.