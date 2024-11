La temperatura ideal para limpiar en profundidad la ropa en la lavadora

Si lavamos ropa que está poco o nada manchada, la diferencia entre usar agua caliente o fría es casi ninguna. Pero siempre existen manchas que no se ven, pero ahí están como el sudor o el polvo. Muchas veces el agua fría no hace más que darle un lavado superficial y no acaba con la mancha o no deja la ropa impoluta. Aunque sólo sea de vez en cuando, hay que poner una lavadora de agua caliente, para desinfectar bien los tejidos y asegurarnos que la colada se limpia en profundidad.