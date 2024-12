Cuando se habla de decorar una casa en la mayoría de los casos, hablamos de muebles, cuadros, alfombras que visten las estancias, no obstante, las plantas de interior son el complemento perfecto para dar un ambiente y dar vida a la casa. Si eres un desastre y te echa para atrás el hecho de que las plantas hay que cuidarlas, lo cierto es que todo podemos tenerlas en casa, solo hay que elegir las más adecuadas para cada uno, pues hay plantas que no necesitan mucho cuidado ni mucho riego .

Tener plantas en casa es más fácil de lo que parece, antes de hacerse con una hay que ser conscientes de las condiciones de tu hogar y el tipo de planta que vas a comprar, pues no todas las plantas son válidas para todos los sitios. Hay determinadas condiciones que pueden no ser las más adecuadas, como el clima, humedad, luz, espacio … También hay plantas que pueden ser tóxicas, y hay que tener cuidado con ellas si hay mascotas o niños pequeños en casa, otras requieren muchos cuidados diarios que no se les va a poder dar.

Riego, limpieza, vitaminas… hay plantas que necesitan una atención especial, no obstante, hay otras que no necesitan cuidados diarios. Las plantas de interior no demandan tanta agua como las de exterior, ya que no están expuestas a cambios tan bruscos como las plantas que viven fuera del hogar. Es más frecuente ver plantas que mueren por exceso de agua que por defecto.