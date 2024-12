Cómo mantener un potus en el agua: 5 trucos y consejos de expertos

Una casa llena de plantas es un hogar con una energía diferente, pero para que la casa se sienta viva y llena de color, es necesario que esas plantas no solo sobrevivan, sino que lo hagan fuertes y mostrando su mejor versión. Se suele decir que el potus es una de las más sencillas de mantener verdes y fuertes, porque no necesita demasiados cuidados, no obstante, es importante que los que necesita se respeten, por lo que un poco de información es necesaria.