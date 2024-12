Los 15 mejores juegos de mesa para adultos

Dixit es un juego que premia la imaginación. Los jugadores usan cartas con bellas ilustraciones que sirven de inspiración para contar historias o como pistas. El objetivo es que se adivine la carta correcta en base a la descripción dada, pero no todos lo acierten. Este equilibrio entre ser claro pero no demasiado evidente lo convierte en una experiencia única y creativa.

Aventureros al Tren (Ticket to Ride)

En Ticket to Ride, los jugadores compiten por construir rutas ferroviarias en un mapa que puede ser de Estados Unidos, Europa o incluso Asia, dependiendo de la versión a la que juguemos. Es un juego accesible para principiantes pero con suficiente profundidad para mantener a los veteranos interesados.

En Pandemic, los jugadores trabajan juntos como especialistas para combatir brotes de enfermedades en todo el mundo. La planificación estratégica y la cooperación son esenciales para evitar que las epidemias locales se conviertan en pandemias globales. Su dinámica cooperativa lo hace perfecto para aquellos que disfrutan de desafíos conjuntos y no quieren competir.

The Mind

En The Mind, los jugadores tienen el reto de sincronizar sus cartas en orden ascendente sin hablar, ni orden de turnos. Una propuesta minimalista que desafía la intuición y la conexión entre los participantes, creando momentos únicos y tensos en cada partida.

Betrayal at House on the Hill