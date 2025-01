Los países en los que se dan tres besos para saludarse y por qué

La manera de saludarnos es una de ellas , aunque no es igual la forma de hacerlo en un entorno profesional que en otro más distendido. Las tradiciones de cada país son diferentes, aunque hay algunas que se repiten de un lugar a otro. En España es habitual saludarse con dos besos , pero son varios los lugares en los que esto no es así y en su lugar se dan tres.

No en todos los lugares es común saludarse dándose besos, de hecho en algunos lugares del mundo esto es una costumbre impensable. Así sucede en China, donde hasta hace no demasiado besarse en público era ilegal, tampoco está bien visto en Japón, India y Tailandia, donde besar a alguien que no conoces está considerado ofensivo. En algunos lugares, como Emiratos árabes Unidos, está prohibido besarse en público, incluso si es con tu pareja.