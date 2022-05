Aunque parezca algo exclusivo de las mujeres, la piel sensible también se da en los hombres. Esta piel se caracteriza por poseer una barrera de protección natural que no funciona de manera correcta. Por ello, la luz solar, la contaminación o los cambios de temperatura le afectan más que a otras pieles. Entre sus manifestaciones: enrojecen con facilidad, tienden a la deshidratación, son más propensas a imperfecciones y son más reactivas. Para redondear la ecuación, los hombres incluyen en su rutina de belleza un ritual de por sí agresivo como es el afeitado. ¿Es, entonces, incompatible tener la piel sensible y afeitarse perfectamente?