¿Y si adelgazar fuera más sencillo? La alimentación intuitiva, la última tendencia contra los kilos de más

Es un hecho: las dietas milagro no existen. Además de ineficaces y de esconder en su mayoría un desilusionante efecto rebote , pueden ser peligrosas para la salud. Desde el punto de vista psicológico, introducen la variable de privación o restricción calórica , algo que provoca el efecto contrario. Numerosos estudios muestran que cuando se introduce la noción de prohibición de algo, el cerebro empieza a pensar en esa prohibición. Por ello, restringir un tipo de alimento es establecer una lucha contra el cuerpo y la mente . Además, si no somos capaces de evitar las prohibiciones, nuestra auto-estima bajará y el sentimiento de fracaso nos asolará.

Sí, has leído bien. Comer cuando tenemos hambre es bueno. Pero a veces confundimos el hambre con la sed o hacemos un tipo de dieta que precisamente busca que siempre tengamos sensación de saciedad. En la alimentación intuitiva es imperativo sentir hambre (por lo tanto, mejor no picar entre horas) y no pone la atención en lo que comemos cuando estamos hambrientos. Si elegimos un tazón de fresas con toda su vitamina C, perfecto, pero si necesitamos chocolate por las endorfinas que nos van a hacer sentir bien, también perfecto. En la alimentación intuitiva se confía en lo que el cuerpo pide.