Andrés y Antonio, los zapateros que fabrican calzado con tacón para líderes mundiales: "La altura sube la autoestima"

Un hombre alto camina por la vida sabiéndose más atractivo, deseable, exitoso, atlético… Eso al menos es lo que apuntan algunos estudios y, aunque puede que no pase de ser una simple majadería, la estatura importa. Tanto que a los usuarios de apps de citas les gusta añadir unos centímetros más en su perfil. Y tanto que algunos de los líderes de menor estatura de todo el mundo compran por internet zapatos con cuña que les permiten nivelar sus hombreras con las de sus homólogos más altos. Aznar, Sarkozy, Putin o el expresidente mexicano Felipe Calderón son solo algunos de ellos.

Pero el motivo inicial de Andrés Ferreras para crear su empresa Masaltos.com, la zapatería sevillana que surte al poder de calzado con alzas en su interior, fue su propio pie. Este empresario nació en Cofiñal, un pequeño pueblo de León, en 1950. Inmediatamente después de terminar la mili, con 22 años, emigró a Alemania con una beca para estudiar en la Universidad de Bremen. Estudió, trabajó y, de repente, llegó una lesión que le cambiaría la vida "Un dolor de lumbago durante un partido de tenis sirvió para que los médicos me detectasen una ligera disimetría (diferente longitud entre ambas piernas) que me obligaba a llevar temporalmente un calzado ortopédico que no era de mi agrado", nos cuenta. Entonces se le ocurrió que en algún lugar tendría que haber una versión mejorada y la búsqueda le llevó a dar con un catálogo de Bertulli, una firma italiana pionera en zapatos con alzas. Los probó y, además de sentirse cómodo, discreto y estiloso con ellos, decidió que crearía su propia marca.