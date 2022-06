Elegir bañador: cinco cosas a las que no hace falta atreverse a partir de los 50

No todos los colores son válidos , y no porque no puedas ponértelo, más bien por el momento concreto. Los colores más vivos en tu bañador es mejor dejarlos para cuando la temporada este avanzada y tu piel ya haya cogido un buen tono de moreno . Sin embargo, cuando nuestro tono te piel todavía se parece más al de un vaso de leche, mejor optar por tonos más discretos , lo que no quiere decir que lleves un bañador aburrido, ya que puedes jugar con los estampados.

Al final el bañador tiene que reflejar tu gusto personal, pero saber en qué situaciones atreverte con un estampado llamativo y cuando no . Si estas de vacaciones con tu familia no hay problema, pero si aprovechas un viaje de negocios para ir a la playa o la piscina con compañeros u otros profesionales, quizá es mejor optar por un bañador más clásico y discreto, sobre todo en el ámbito empresarial.

Otras dos claves son la prudencia y la sencillez, pero hasta un límite para no pasarse de soso. Con los puntos anteriores acertarás seguro, pero si te sales un poco de ello y arriesgas no tiene que pasar nada, siempre que no te pases con diseños muy rocambolescos que nada tienen que ver con tu imagen o con un corte de bañador que no favorezca. Es decir, ponte lo que quieras intentando siempre ser fiel a tu estilo y que recalquen el cuerpo que has estado trabajando durante el invierno para lucir en verano. Acertarás seguro.