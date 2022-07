Sastre, peluquera, fisio: el nuevo auge de los profesionales que vienen a casa

Envejecer de manera saludable es el objetivo de los mayores de 50. Pero hay circunstancias que no siempre nos permiten cumplir el objetivo. A veces son molestias temporales y otras, algo más grave, como puede ser la convalecencia de alguna enfermedad mayor. Puede que no tengamos más remedio que quedarnos en casa, lo que no implica estar descuidados o no vernos bien. Estar a gusto con el propio cuerpo y el propio aspecto también incide en la recuperación de enfermedades, tanto física como mentales. Así que no lo veas como un capricho: invertir en el bienestar físico es una inversión en salud.