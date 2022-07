David Hasselhoff reúne en su 70 cumpleaños a 'Los vigilantes de la playa': qué fue de los actores

Setenta años no se cumplen todos los días. Por eso el actor organizó una multitudinaria fiesta en un bar de Calabasas, California, en la que hubo hasta un espectáculo circense.

Tras la icónica serie veraniega, que estuvo en antena 11 temporadas y llegó a ser visto en 140 países, el actor no encontró ningún gran proyecto, y con esa decadencia llegaron las adicciones.

El alcohol, algunos romances y los conflictos familiares le convirtieron en protagonista de varias polémicas, e incluso se difundió un vídeo en el que se le veía en muy mal estado. "Al principio me destrozó, pero encontré la calma cuando todo salió a la luz. Porque tenía el respeto y cariño de mis hijas, mi madre y mi padre. Eso es todo lo que necesito. También tuve el apoyo de todos los que igual vieron un poquito de ellos mismos en mí. Les gustó el hecho de saber que pude levantarme" dijo en una entrevista.

En 2016, él mismo declaró que se encontraba en la ruina, pero entonces le ofrecieron participar en algunos programas de televisión como America’s got talent, Britain’s got talent y Dacing with stars, que le hicieron resurgir.