Ácido Hialurónico: por qué deberías incluirlo en tu neceser de verano

Hay dos cosméticos imprescindibles para evitar los signos del envejecimiento , tanto en hombres como en mujeres. El más conocido, sobre todo en verano, es el protector solar ; el que es imprescindible, aunque no salgamos de casa, es una buena crema hidratante , adaptada a las necesidades de nuestro tipo de piel.

La principal ventaja de este principio activo es que es muy versátil y no presenta contraindicaciones ni molestos efectos secundarios. Tampoco hay que probar el nivel de tolerancia , al contrario de lo que, por ejemplo, ocurre con el retinol.

Al no tener efectos secundarios ni activarse en un momento determinado del día (algunos medicamentos y cosméticos son más eficaces de noche), se puede usar por la mañana o por la noche y no ofrece ningún tipo de contraindicación. Es una opción para esas noches que no usamos transformadores como el retinol y durante el día por su poder hidratante y efecto flash. Se puede aplicar todo el año, pero es imprescindible cuando bajan las temperaturas, ya que el frío reseca la piel.