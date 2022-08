Tratamientos con láser: ¿pueden seguir aplicándose en verano?

Hay muchos mitos que giran en torno a la tecnología láser aplicada a la estética. Uno de los más comunes es el referente a su uso en los meses de verano . Debido a una mayor exposición solar , es habitual creer que no resulta efectivo continuar con los tratamientos láser en verano y que, incluso, pueden llegar a ser dañinos para la piel.

Pero la tecnología ha avanzado en los últimos años, incluida la de los sistema láser. Actualmente, es posible realizarse estos tratamientos durante todo el año sin sufrir efectos secundarios. En el caso de tratamientos que requieren de varias sesiones para lograr el resultado final, es importante no interrumpir el proceso durante los meses de verano. Según aseguran los expertos, no todos los láseres son iguales ni poseen las mismas propiedades. Por ello, es importante conocer cuál es la tecnología aplicada a cada tratamiento para asegurar su eficacia y evitar posibles daños por la exposición solar. Hablamos con Carmelo Canino, director general de DEKA by LaserTech Ibérica, y especialista sobre la tecnología láser aplicada a la piel.