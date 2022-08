Jane Fonda, sobre sus retoques estéticos: "No estoy orgullosa de ello"

Lo que Jane Fonda ha puesto en valor a lo largo de los años ha sido el deporte en casa, sin necesidad de salir, ¿por qué? “Hay mujeres que no pueden pagarse un gimnasio, muchas a quienes les cohíbe y otras muchas que no pueden ir porque tienen niños. Así que hacer ejercicio en casa era una buena solución” , dice.

La actriz es, además, sincera respecto a cómo se ha conservado. “Una parte de mi cerebro me dice: ‘Eres Jane Fonda. Tienes dinero y puedes permitirse un entrenador, la cirugía plástica, tratamientos faciales, cosas que te ayudan a seguir pareciendo joven’. El dinero ayuda. Me hice un lifting, uno y no más, porque no quiero que mis rasgos se distorsionen. No estoy orgullosa de ello”, confiesa durante la entrevista.