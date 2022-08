El maravilloso mensaje de Emma Thompson a su 'yo' joven

View this post on Instagram

La actriz británica relató lo difícil que fue para ella actuar en una escena en la que tenía que mirarse desnuda frente a un espejo: “Intenta ponerte frente a un espejo y no moverte, solo aceptarlo y no juzgar... es lo más difícil que he tenido que hacer”, recordaba.

View this post on Instagram

Emma Thompson no es la única estrella de Hollywood que defiende la belleza real con el paso de los años. A ella se suman otras grandes leyendas del cine como Jamie Lee Curtis que afirmó que "cuando cumplí 60 me dije: si no es ahora, cuándo; si no soy yo, quién".