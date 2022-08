25 años de la muerte de Lady Di: ¿Dónde estabas cuando te enteraste?

Preguntamos a ocho uppers por un suceso que marcó el siglo XX: dónde estaban cuando se enteraron, qué fue lo primero que pensaron y cómo creen que sería ahora Diana Spencer

“Lo primero que pensé fue ‘¡Pobrecita ya se la han cargado!”

Hay episodios que se quedan grabados. La caída de las Torres Gemelas, el 11-M sufrido en Madrid, el Golpe de Estado del 23-F… y la inesperada muerte de Lady Di (y su nueva pareja, Dodi Al-Fayed). La princesa Diana fallecía un 31 de agosto de 1997 a los 36 años de edad en un accidente de coche mientras escapaba de los paparazzi. Hoy, 25 años después, tendría 61 años: una uppers en todo su esplendor. Preguntamos a varios uppers dónde estaban cuando se enteraron, qué fue lo primero que pensaron y cómo creen que sería ahora Diana Spencer.

Más de 2,5 mil millones de personas presenciaban su funeral. Nadie daba crédito a que la exmujer del príncipe Carlos muriera de pronto en un accidente de coche en medio de uno de los túneles más emblemáticos de París, el del Puente Alma.

Gerardo Correas (69 años, Presidente de la Escuela Internacional de Protocolo)

¿Dónde estabas?

“Me enteré por la radio en las noticias de las 7 de la mañana. Todo era un lío. Inmediatamente puse la televisión. Justamente en esa semana habíamos empezado a hacer un seguimiento de Lady Diana en cuanto a esa transición de haber pasado de ser la heredera consorte a, después del divorcio, ser una persona supermediática y pasar a ser la ‘Princesa del pueblo’”.

¿Qué es lo primero que pensaste?

“Pensé en qué postura iba a tomar la Reina Isabel. Y en la figura totalmente desprestigiada del príncipe Carlos. También en sus hijos y en la tragedia que suponía perder a su madre. En fin, se me vinieron a la cabeza un montón de posibles nuevos escenarios para la Casa Real inglesa y para el resto de las europeas, que necesitaban un cambio claro en sus políticas de comunicación. Inmediatamente, me puse a preparar viaje a Londres para cubrir el funeral y los homenajes”.

¿Cómo crees que sería ahora?

“Ahora sería muy distinto. Las casas reales y la sociedad en sí misma han evolucionado y mucho.

Yo creo que la veríamos actuar ayudando a todos los refugiados de Ucrania. También se me vienen a la cabeza esos refugiados de Oriente Medio que llegaban hace un par de años a Europa”.

Yolanda González (56 años, DirCom)

¿Dónde estabas?

“Yo estaba sola en casa, viendo la tele, embarazada de mi hija Candela. Era un domingo porque mi marido tenía guardia de guardaespaldas en Zarzuela y yo estaba cosiendo unas sabanitas para mi hija que nacía en octubre. Estaba presentando el programa Belinda Washington que se llamaba ‘De domingo a domingo’ y me acuerdo hasta de su sintonía: ‘De domingo a domingo pensando en ti, de domingo a domingo esperándote y vuela, la semana vuela…’”.

¿Qué es lo primero que pensaste?

‘¡Pobrecita ya se la han cargado!’. Mira la sombra del ciprés de Camilla Parker Bowles. Siempre ha estado al lado del príncipe Carlos nada más conocerse. Ella tenía bien claro que quería entrar allí. Camilla ha llegado donde ha querido llegar, era muy lista y tenía un atractivo muy progre, liberal, muy avanzada. Además, era un niño que lo pasó muy mal de pequeño por su padre y le marcó al meterle en el internado.

Nunca fue tan arrogante como su padre, ni tan guapo como su padre, ni tan conquistador como su padre. Camilla es la que ha sabido sacar lo que era él verdaderamente. Me ha encantado la serie de ‘The Crown’. De hecho, quería tener hasta un timbre como el de la Reina Isabel y siempre lo ponía yo en mi grupo de amigas y me regalaron uno”.

¿Cómo crees que sería ahora?

“Se hubiera defendido. Nunca se pudo defender. En esta época de tanta defensa de tanto empoderamiento de la mujer, no habría vivido lo mismo. Lady Di amaba tanto a sus hijos que habría amado a sus nueras con tal de verles felices”.

José Pascual, (60, Agente comercial de prensa)

¿Dónde estabas?

“Trabajando. Las revistas de la crónica social adelantaron el cierre. En aquel entonces, salían los jueves y cerraban los martes por la mañana porque había que mandarlas a la imprenta. Pero se tuvo que trabajar ese mismo domingo”.

¿Qué es lo primero que pensaste?

“Otro icono del siglo XX que muere con 36 años. La anterior fue Marilyn Monroe… Cuando vi que no la exponían para que la gente se despidiera de ella, pensé que Buckingham había tomado una mala decisión”.

¿Cómo crees que sería ahora?

“No habría cambiado. Seguiría siendo un icono, como Walliss Simpson pero un problema para la monarquía. Con sus hijos se habría llevado bien, aunque el problema hubiera sido si hubiera tenido hijos con Doddi”.

Danny Mejías (Director de comunicación de Grandes Musicales)

¿Dónde estabas?

“En Buenos Aires, donde vivía. Al día siguiente cogía un avión para París. Después de despedirme de unos amigos, llegué a casa y una amiga al llegar me dio la noticia. Mi avión iba lleno de periodistas y fotógrafos argentinos que iban a cubrir la noticia y las exequias. Al llegar a Londres, todo el palacio de Buckingham estaba lleno de flores. Esa imagen del amor que le tenía a la gente, a esta señora que no conocías en persona. Me impactó mucho”.

¿Qué es lo primero que pensaste?

“Me impactó. Era una de las personas más famosas del mundo. Había estado hacía relativamente poco en Argentina. Y como caía bien te daba pena. Sí que pensé que se la habían cargado”.

¿Cómo crees que sería ahora?

“Creo que tendría una muy buena relación con sus hijos. Y sus nueras, políticamente hablando, tienen unos papeles muy distintos y eso las hace muy distintas dentro de la Institución británica. Habría apoyado a su hijo Harry en su decisión de emprender una vida lejos de Inglaterra”.

Josefina Morales (70, jubilada)

¿Dónde estabas?

“En el pueblo de vacaciones ese día. Estaba limpiando el comedor cuando escuché la noticia. Me acuerdo como si fuese hoy. Me dio un vuelco al corazón… Se la veía una cara de bondad y de sencillez. Con Lady Di me pasó como con Miguel Ángel Blanco que justo fue ese verano también (13 de julio de 1997). Esas dos muertes me marcaron. Todo el pueblo subió a la plaza guardando el minuto de silencio y haciendo fuerza.

¿Qué es lo primero que pensaste?

“Sentí una tristeza. Y la siento a día de hoy. Jamás pensé que habría nadie detrás de esa muerte. Pensé que era un accidente y no que hubiera sido por otra cosa. En cuanto a si estaba embarazada o se iba a casar, la duda siempre va a estar ahí”.

¿Cómo crees que sería ahora?

“Pues su vida habría sido bastante problemática, porque por sus hijos y por todo, no habría sabido donde estar. Como madre habría sido una madre ejemplar, eso está claro. En cuanto a si se hubiera casado con Doddi, no sabríamos. Lo cierto es que se casó muy jovencita y fue víctima… Y la juventud es lo que tiene… luego pagas los errores, por mucho que te digan. Te crees que sabes todo, y no sabes nada. Ahí está el problema. Yo siempre la vi muy indefensa, desde luego. Sin nada de madurez… Al final malvivió. Con sus nueras, Kate Middleton y Meghan Markle, se habría llevado de maravilla. Se la veía noble”.

Armando Raúl Castillo (48 años, Vip Manager Stone & Music Festival)

¿Dónde estabas?

“Me despertó mi madre llorando que había muerto Lady Di. Me quedé impactadísimo. Me dio muchísima pena porque era una mujer que me encantaba”.

¿Qué es lo primero que pensaste?

“Que fue culpa de huir a toda velocidad por el tema paparazzi. Me emocioné muchísimo cuando me enteré y en el funeral con la canción de Elton John. Fue una pena y me afectó bastante. Me pareció una pérdida, porque era un gran ser humano y empatizaba mucho con ella, con su mirada. Me inspiraba una gran ternura esa mujer.

¿Cómo crees que sería ahora?

“Creo sinceramente que si ella hubiese visto feliz a sus hijos, habría aceptado a sus dos nueras. Y habría hecho más porque no hubiera mal rollo con la familia de ellos. Creo que sería una líder de opinión brutal, no sé si tendría Instagram pero sí que tendría muchos seguidores, porque su popularidad sería todavía más fuerte”.

Paloma García Riera (63 años, Pedagoga,)

¿Dónde estabas?

“Cuando me enteré de la muerte de Diana de Gales estaba paseando por el paseo marítimo de Gijón”.

¿Qué es lo primero que pensaste?

‘¡Qué mala suerte! Ahora que había encontrado a alguien que le hacía vibrar’. Después de lo mal que lo había pasado siendo una mujer tan pública en Inglaterra y tan expuesta y que ahora que podía ser feliz…

¿Cómo crees que sería ahora?

“Creo que sería poco pública. Que no le gustaría salir en los medios, que le gustaría estar con sus hijos, con sus nietos tranquilamente, sin estar expuesta a tanta mirada y tanta especulación. A mí, tampoco me gustaría. Creo que le gustaría estar en un segundo o tercer plano. Tener una vida más o menos normal”.

Cristina Casado (45 años, médico) y Patricia Faba (45, empresaria)

¿Dónde estabais?

“En Marbella de vacaciones comiendo en Altamirano. Se hizo un silencio en el restaurante. Pararon la programación y comenzaron a salir imágenes de un posible fallecimiento de Lady Di que no terminaban de confirmar”.

¿Qué es lo primero que pensasteis?

“Que había sido un atentado. Luego, pensándolo fríamente, te daba mucha pena porque parecía que esta señora que no había pasado por un buen momento y que ahora tenía una relación que era un poco superficial, comenzaba a ser feliz y dejaba a dos niños pequeños y parecía un poco desolador”.

¿Cómo crees que sería ahora?