Chaqués, el origen del traje masculino más protocolario (y más visto en el funeral real)

Al margen de los uniformes militares y las vestimentas eclesiásticas, el chaqué ha sido la prenda masculina más vista en el solemne funeral de Isabel II. Sin embargo, no es una prenda habitual. Se diría que es el estilismo que falta en casi todas las casas. Excepto los mandatarios y aquellos que quieran darse un capricho, el chaqué tiene un uso tan residual que la mayoría de los hombres lo alquilan si lo necesitan. Y muchos de ellos se resisten hasta puntos insospechados con tal de no ponérselo. Recordemos esa imagen del rey Felipe VI, de chaqué, junto a un Juan Goytisolo, ganador del premio Cervantes, ataviado con un simple traje marrón claro. La cuestión es que el célebre escritor no quiso ir de chaqué, pese a que el protocolo del premio así los estipulaba. ¿Por qué?