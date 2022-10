Crecer siendo adulto u operarse para ser más alto: 10.000 euros por centímetro

Las operaciones de cirugía estética comienzan a ser habituales en Europa . Y no sólo para corregir defectos. Liposucciones, aumento o disminución de pecho, rinoplastias, blefaroplastias, liftings... El catálogo se va ampliando y ahora llega una nueva operación cuyo objetivo es ganar altura, algo que hasta ahora parecía imposibl e. ¿En qué consiste esta nueva intervención y quiénes la demandan?

Operarse para ser más altos no es totalmente nuevo. En China y Japón, l a intervención lleva realizándose hace años; ahora, son los Estados Unidos el país donde más se realiza, especialmente desde la pandemia. Y todos los pacientes tienen un denominador común: son ricos y proceden, en su mayoría, de los mismos sectores profesionales, particularmente del mundo de las finanzas y de las tecnológicas.

La operación es tremendamente compleja. En primer lugar, se fracturan los huesos de la pierna (tibia o fémur, o incluso ambos) de manera controlada a través de una osteotomía. Es un proceso delicado en el que no puede fallar la vascularización del hueso. Después, se introduce un clavo electromagnético fijado con tornillos en el hueso seccionado.

Para alcanzar esos 16 centímetros extras, se requiere un periodo de dos años en los que el paciente debe ser riguroso con las sesiones de fisioterapia, necesarias para el crecimiento correcto del hueso. Si surgen complicaciones, no se continúa con el proceso de alargamiento para no interferir en la funcionalidad de la pierna.

El proceso finaliza cuando el hueso se ha r egenerado por comple to y está en condiciones de mantener al paciente en pie. Normalmente, el postoperatorio es de unos seis meses.

Crecer cuando ya no estamos en edad tiene un coste: hasta 10.000 euros por centímetro, según el tipo de operación. Por tanto, se trata de una intervención al alcance de muy pocos bolsillos. En España, apenas hay diez casos de pacientes que se hayan sometido a la intervención. No solo hace falta tener dinero, sino tiempo y paciencia porque los resultados no son inmediatos.