Paco León no mantiene sus abdominales solo con deporte: su secreto

Tener un cuerpo esculpido, musculado y bien definido no es tarea fácil, menos aún cuando se pasa de los 40 o 50 años, que mantenerse es cada vez más complicado. Para lograr esa definición no solo hay que matarse en el gimnasio con ejercicios de fuerza y levantando pesas, que se lo digan a Paco León. El actor de 48 años suele subir a su Instagram imágenes en bañador, sin camiseta, o totalmente desnudo para presumir de su cuerpo, también de vez en cuando algunas entrenando. Como no, más allá del típico entrenamiento de gimnasio, León va más allá y dedica mucho de su tiempo al pilates.