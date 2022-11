Nadal diversifica a las puertas de la jubilación: los carísimos perfumes que ha creado con Mery Perelló

‘In all intimacy’. Así es el nombre de la colección que Nadal y Perelló han sacado con Henry Jacques, la marca francesa de alta perfumería. No es de extrañar esta faceta del tenista, pues los perfumes siempre han tenido un lugar especial en su vida. “He hecho deporte prácticamente cada día de mi vida, y después de ducharme necesito perfume para recuperarme, para sentirme limpio y fresco. Si me ducho y no lo tengo conmigo, siento que me falta algo”, reconoce a Vogue.