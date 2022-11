De manera automática asociamos lo natural a lo que es más sano y de mejor calidad. Pero los productos naturales, precisamente por estar libres de conservantes químicos , se deterioran con facilidad, perdiendo sus propiedades y creando un ecosistema perfecto para los agentes patógenos. Aplicado en el caso de la medicina y las cosmética, la naturalidad no siempre sienta bien. Sobre ello han hablado las farmacéuticas Gema Herrerías y Marian García, más conocida como Boticaria García, en una de las entregas del podcast, ‘Beauty is not a drama’, conducido y dirigido por la periodista María Fernández-Miranda.

“Efectiva, no tiene por qué, depende de los ingredientes. Segura, tampoco, porque si se utilizan conservantes que no se hayan estudiado, no hay base científica. Y, por último, sostenible, siempre se centran en el packaging, pero realmente no se presta atención al proceso, como la fabricación, la huella de carbono o el agua que se utilice en sus formulaciones. Factores mucho más importantes que el envase. Puede que un laboratorio que reivindique sostenibilidad, no cumpla con toda esa legislación”, asegura Marian García.