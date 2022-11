Jared Leto o estar a los 50 más en forma que a los 30: dieta y entrenamiento que sigue

Jared Leto es uno de esos actores que suele dispuesto a cambiar su aspecto para encarnar un papel. No hablamos precisamente de dejarse cortar su melena o no, más bien de ganar o perder peso, por lo que ha sido alabado y criticado a partes iguales. No obstante, la imagen popular del actor es de una persona con una complexión física delgada, eso hasta que decide quitarse la camiseta y se descubre el cuerpo fibrado que Leto mantiene a los 50 . Sí, tiene 50 años, la misma sorpresa se han llevado muchos de sus seguidores con una de sus últimas fotos en Instagram.

Además, Leto ha llegado a llamarse a sí mismo infiel al veganismo, ya que en una ocasión afirmó que no come carne nunca, “pero si la madre de alguien hace unas galletas con mantequilla y me da a probar una, le daría un mordisquito. O si estoy en Alaska y hay salmón salvaje que preparan a la plancha, probablemente me lo comería”.