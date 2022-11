Conseguirlo no es tarea fácil. Ejercicio, cambio de hábitos alimenticios y disciplina... Quizá demasiados objetivos cuando estamos a un paso de meternos en el mes de las comilonas . Hasta que llegue el momento de, literalmente, 'meternos en cintura', algunos recursos estilísticos pueden ayudarnos, si no a eliminar, sí, al menos, a hacer que nos veamos mejor.

Los tirantes no son populares. Los asociamos a looks clásicos y formales, pero en el caso de querer disimular la tripa son grandes aliados. Para Roberto Sánchez: "una buena opción es utilizar tirantes en vez de cinturón ya que este puede hacer que resalte más la zona del abdomen y sin embargo los tirantes no crean este efecto. Si optas por un cinturón elige un modelo que tenga una hebilla sencilla para que no llame la atención hacia la zona de la tripa, ya que es precisamente lo que queremos evitar".