Desmontando mitos: una experta explica si es malo lavarse el pelo una sola vez a la semana

Parece que es un tema estético; sin embargo se trata de una cuestión de salud . Lavarse bien el pelo implica limpiar el cabello y el cuero cabelludo y facilitar su oxigenación. Eso es lo que precisamente favorece su crecimiento y no el espaciado entre lavados. Para algunos peluqueros, de hecho, dejar periodos prolongados sin lavarse el pelo es "condenarlo a muerte". Además con la polución y el sudor, la calidad del cabello empeora. Eso sí, es recomendable dejar pasar al menos 24 horas entre lavados para no arrasar con el manto ácido y lipídico del cuero cabelludo.

La frecuencia máxima de lavado, por tanto, sería un día sí y otro no. ¿Hay algún otro criterio fiable? "Lo de lavarnos el pelo en verdad es cuando nos dé la gana, depende de la grasa que produzca cada uno y la contaminación del lugar en que vivimos. Los hombres se lavan el pelo a diario porque tienen mayor producción de grasa (y mayor tasa de andrógenos, testosterona, etc.) y las mujeres, que lo suelen llevar largo, pueden espaciarlo más, pero ya por un tema de comodidad. Lo que sí que hay que entender es que no pasa nada por lavar el pelo a diario. No se va a caer más, no lo vamos a dañar más. Ahora bien, hay que entender que si tardamos mucho tiempo en lavarlo puede ocurrir lo que sucedió durante el confinamiento, que de repente la gente se encontraba auténticas bolas de pelo porque habían estado con un moño puesto una semana y cuando lo lavaban, caía todo ese pelo que se les debía haber caído de forma diaria", explica la dermatóloga Ana Molina en Vogue.