La nueva vida de Bertín Osborne tras su divorcio: así ha bajado 10 kilos y ha definido músculo a los 68

Tal y como explica a la revista, hace un par de meses que se propuso un cambio físico . “Me ha costado mi trabajo al principio, ahora no me cuesta absolutamente nada mantenerlo. H acer ejercicio todos los días de una forma ordenada y metódica y cuidar la alimentación es algo que para mí ya es un hábito” , explica el presentador de ‘Mi casa es la tuya’.

De esta manera, ha logrado perder 10 kilos y mantenerse en ese peso , asegurando que al principio era “un tema de fuerza de voluntad, pero ya es un hábito. Llega un momento en la vida que vas cumpliendo años y no te puedes dejar ir. No es tan difícil, es cuestión de proponérselo y eso es salud” .

Pero no solo se ha dedicado a hacer deporte como tal para mantenerse, también ha recuperado el boxeo, algo que hizo durante 10 años en su juventud. “Lo dejé por distintas circunstancias y ahora lo he retomado y creo que es lo mejor que he hecho porque ha cambiado muchísimo el físico. Me ha dado mucha más agilidad para seguir jugando al pádel, por ejemplo. Antes terminaba los conciertos cansado, ahora puedo hacer dos seguidos”.