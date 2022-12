Cazadora perfecto: ¿son perfectas a partir de los 50?

Tiene un aire canalla y lo cierto es que supone un lifting de estilo: quita años al instante. Pero no todos los físicos ni todos los estilo pueden permitir ponérsela. Nos referimos a la perfecto, la cazadora de cuero, normalmente negro, que casi todos hemos tenido con pocos años. ¿Y a partir de los 50? ¿Realmente es tan perfecta?

En cualquier caso, no creas que el perfecto limita tus estilismos. "Aunque generalmente es un tipo de chaqueta asociada a un estilo rockero, también podemos adaptarla nuestro propio estilo si este no nos convence", afirma Sánchez. Estos son los tips profesionales para saber cómo adaptar tu cazadora biker a tu estilo.

Se trata del estilismo más obvio , aunque siempre se le puede dar un twist. "Para crear este estilo no tendrás ningún problema ya que este tipo de cazadoras llevan impreso el sello rockero. Pero puedes aportarle un plus muy interesante si combinas tu biker con unos botines", afirma Roberto Sánchez.

Es uno de los estilismos más atractivos , además del más confortable. Como indica el asesor de imagen: "Con un pantalón jogger , una sudadera y unas deportivas irás comodísimo y además quedará muy interesante con la cazadora perfecto. Por supuesto, si tienes unas converse no dudes en integrarlas para este estilo".

¿Una perfecto y un estilo clásico? Es posible sabiendo unir las piezas adecuadas. "Combinar prendas con un alto contraste en lo que a estilo se refiere puede resultar muy interesante. La recomendación es que utilices solo una prenda que no corresponda al estilo de tu look y la conviertas en el punto focal de este. Por ejemplo, en este caso puedes utilizar la biker con un pantalón formal, una camisa, cinturón (imprescindible ya que este tipo de cazadora no suele cerrarse y queda muy bien que se vea el cinturón) y un zapato clásico como puede ser Oxford liso en color negro", asegura el experto.