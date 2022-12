Kate Winslet, sobre acercarse a los 50: "Nos volvemos más poderosas y sexys"

Kate Winslet acaba de estrenar serie y está a punto de hacer lo propio con la segunda parte de 'Avatar', en la que regresa a las órdenes de James Cameron

En plena promoción ha hablado del envejecimiento y cómo, si puede, no usa maquillaje para sus papeles para representar a mujeres reales

"Creo que hay muchos mitos sobre la perfección y las actrices que se ven perfectas siempre"

Kate Winslet afronta un final de año trepidante con el estreno de una serie y una película. Esta última es ‘Avatar: The Way of Water’, la esperada segunda entrega, que se ha hecho de rogar, de ‘Avatar’, el regreso de la actriz bajo las órdenes de James Cameron, con quien únicamente trabajó en ‘Titanic’. La película no llega hasta el viernes a los cines, pero su nueva serie, ‘I Am Ruth’ se estrenó hace solo unos días en Reino Unido, por lo que ha empezado la promoción y, como siempre, Winslet dice lo que piensa.

Papeles reales

La actriz ha visitado el podcast de Emma Barnett en BBC Sounds para promocionar esta serie que protagoniza junto a su hija en la vida real, Mia Threapleton, que a su vez hace de su hija en la ficción, una joven que se consume a sí misma por las presiones de las redes sociales que la hace caer en problemas de salud mental. Ante ello, también habló especialmente del envejecimiento de la mujer o de cómo se criticó que en ‘Mare of Easttown’ se mostrase tal cual, sin maquillaje ni retoques.

“Nunca habría tanto alboroto o ruido por la apariencia de un actor masculino, ¿verdad? ‘I Am Ruth’ fue lo siguiente que rodé después de ‘Mare of Easttown’ y pensé en dar un paso más y no usar maquillaje, simplemente hacerme una coleta horrible como me la hago todos los días de mi vida”, explicaba la actriz, que quiso recalcar que sí, en la segunda serie sí la habían maquillado. “Creo que hay muchos mitos sobre la perfección y las actrices que se ven perfectas siempre. Me importa ser real y contar historias que sean verdaderas”, señalaba Winslet.

La madurez, la mejor época de la mujer

A sus 47 años ha querido expresar como cuando las mujeres llegan a los 40 o a mitad de esa edad de camino a los 50 muchas creen que “este es el comienzo del declive”, algo con lo que la intérprete no está de acuerdo.

Kate Winslet relata que en la madurez “nos volvemos más mujeres, más poderosas, más sexys. Tenemos la oportunidad de hablar y decir lo que pensamos y no tener miedo de lo que la gente piense de nosotras, no nos importa tanto cómo nos vemos y creo que eso es maravilloso”.