Una buena camisa es una prenda imprescindible en cualquier armario. Y también una de las más difíciles de conseguir. Una camisa de calidad puede elevar la temperatura de un look o arruinarlo. Cuando el físico no es impecable, además, puede mejorar la figura o dar el golpe de gracia.

Si estás pensando en adquirir alguna, no escatimes y compra como un verdadero profesional. "La camisa es una de las prendas más populares en nuestro vestidor, pero no siempre acertamos a la hora de comprarla", explica el asesor de imagen Roberto Sánchez antes de dar las claves que pueden ayudarte a elegir la camisa perfecta, un 'must' de muchos de los estilismo masculinos en Navidad.