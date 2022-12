Los dos actores que Brad Pitt considera que son más guapos que él

A sus 58 años, Pitt, al que hemos visto guapísimo en películas como Seven (1994), Troya (2004) o incluso en la más reciente Érase una vez en Hollywood (2009), puede presumir de seguir manteniendo esa belleza que le acompañó en su juventud. De hecho, un reciente estudio elaborado por el cirujano plástico Julian De Silva lo sigue situando entre los hombres más guapos del mundo .

A pesar de los rankings y las listas, Brad Pitt no se considera el hombre más guapo del mundo , ni mucho menos. En una reciente entrevista con la revista Vogue, en la que dio a conocer varios detalles sobre su línea de cuidado de la piel sin género, Domaine Skincare, el intérprete de Bullet Train reveló quiénes eran, a sus ojos, los hombres más guapos del mundo, tanto de la actualidad como del pasado.

“Ya sabes, en el mundo de la actuación, que es mi trabajo diario, el recurso inmediato es Paul Newman ”, declaró el actor, que con sus palabras reafirma algo que ya se sabía. Y es que ¿acaso hay alguien que no piense que Paul Newman fue uno de los hombres más atractivos del mundo?

En el caso de Brad Pitt, el actor justifica su elección diciendo que Newman, que falleció en septiembre de 2008 a los 83 años de edad, envejeció de forma “elegante” . Además, también destaca que era una persona “especial, cálida, generosa y honrada”, unas cualidades que, pese a no tener nada que ver con el físico, suelen aumentar considerablemente el atractivo de la gente .

En el caso de los actores más guapos de la actualidad, Pitt no dudó demasiado y eligió a George Clooney como el hombre más atractivo del séptimo arte . “Si hay que nombrar a alguien del presente, bueno, tengo que nombrar a ese hijo de puta de George Clooney”, declaró, haciendo gala del particular humor que siempre le ha caracterizado.

Sus motivos para elegir al intérprete de Cielo de medianoche (2020), sin embargo, no tienen mucho que ver con su personalidad o aptitudes físicas, sino, más bien, con un tira y afloja entre ambos. “¿Por qué no? Generalmente, yo siempre lo elimino, y él siempre me elimina a mí. Así que esta vez voy a hacer lo contrario, solo por esta vez”, bromeó. ¿Estás de acuerdo con sus elecciones?