Cómo elegir el traje perfecto (que ya va siendo hora)

Admítelo, ya va siendo hora. Tienes el armario atestado de camisas, jerseys y chaquetas. Pero los trajes son 'rara avis'. En parte, porque no tienes tantas ocasiones para lucirlos y, en parte, porque te da pereza ponértelos. No te ves especialmente favorecido, no terminas de verte... Hemos decidido ponerle remedio porque un simple traje no puede dar miedo. De hecho, es el momento de que te hagas con el traje perfecto. Para ello, basta seguir las indicaciones del asesor de imagen Roberto Sánchez, autor de 'Tu mejor versión'.