De los looks más formales a los más casual, siempre con el toque de sofisticación que exige la Nochevieja

Roberto Sánchez, asesor de imagen: "Recuerda que en todo look los complementos son igual de importantes que el resto de la ropa"

"Si quieres complicarte lo mínimo, ponte la combinación comodín: pantalón vaquero y camisa blanca"

Cambiar de año tiene su encanto. Es abrir un libro en blanco que debemos completar a lo largo de 12 meses. Y recibirlo de la mejor manera posible forma parte de ese encanto en el que también suelen participar nuestros seres queridos con grandes celebraciones o en eventos más discretos, todos con un denominador común: estar atractivos. Si estás buscando el estilismo de la noche, las pautas del asesor de imagen Roberto Sánchez, autor del libro 'Tu mejor versión', pueden ayudarte. ¿Le mejor de todo? Muchos de los estilismos propuestos los tienes ya en el armario.

Esmoquin tradicional, la primera opción

Es la apuesta más segura. "Si acudes a una fiesta formal o simplemente tienes tu esmoquin en el armario porque lo utilizas en otros eventos durante el año, no dudes en optar por él en Nochevieja porque es la primera opción y siempre acertarás", asegura el estilista.

Hay que tener en cuenta que el esmoquin requiere unos accesorios concretos. "Recuerda que en todo look los complementos son igual de importantes que el resto de la ropa y en el caso del esmoquin no podía ser menos. El tipo de camisa, pajarita y fajín (si llevas) es algo muy a tener en cuenta, pero el tipo de zapato que elijas puede marcar una gran diferencia. Te recomiendo dos opciones: los zapatos de charol (el modelo perfecto para un esmoquin) o bien un zapato Oxford, por supuesto siempre en color negro", explica Roberto Sánchez.

Traje clásico, lo más cómodo

Es la segunda opción que nunca falla y, además, es la más económica. "No necesitarás comprar nada porque el traje que tienes en tu armario y una camisa serán la base perfecta para este look. Si tienes un traje negro adelante, pero de no ser así puedes utilizar perfectamente uno en color azul marino o en gris marengo", señala el experto.

Llevar traje en Nochevieja no es una propuesta arriesgada, pero sí la más cómoda. "Se trata de un clásico, pero si te sientes cómodo con él, no dudes ni un momento. Una vez más, los accesorios (gemelos, cinturón y zapato) son tus grandes aliados para elevar un look básico y convertirlo en perfecto para un evento como es la Nochevieja", recuerda el estilista.

Cuello alto, lleno de posibilidades

¿Quién dijo que no se puede llevar cuello alto en un evento de noche? "Ten muy en cuenta esta propuesta porque una vez que la pruebes estoy seguro que se va a convertir en una de tus favoritas, no solo para Nochevieja sino para infinidad de eventos", asegura Sánchez, quien ve numerosas posibilidades a este tipo de jersey. "Podemos crear con cualquiera de nuestros trajes o americanas en un look sofisticado y actual en un momento, simplemente utilizando un jersey de cuello vuelto en lana que no sea muy grueso", explica.

¿Cómo le daría este estilista el toque formal? "Es una noche especial así que te propongo: una blazer cruzada, pantalón oscuro, jersey de cuello vuelto y zapato de doble hebilla. En estos casos, los looks monocromáticos (mismo color y tono similar, no es necesario que sea idéntico) son un acierto", añade el estilista.

Blazer de terciopelo, el lujo está en el tejido

"Es una propuesta clásica para esta noche y puede ser una opción tanto para llevar con corbata como para utilizar con cuello alto", afirma Roberto Sánchez. En su opinión, la chaqueta de terciopelo es una prenda que por sí sola aporta toda la sofisticación de una noche tan especial. "Puedes encontrarla en infinidad de colores y combinándola con un pantalón negro o gris marengo tienes tu look para Nochevieja", explica el asesor de imagen, que sí le ve una desventaja a la prenda. "Es una blazer que solo vas a utilizar esta noche y posiblemente en ninguna ocasión más a lo largo del año. Tienes que valorar si merece la pena hacer esta inversión usarla solamente unas horas", advierte.

Vaquero, elegante sin complicaciones

El vaquero de siempre también puede ser protagonista de los looks de Nochevieja. "Si la celebras con amigos y en familia en un ambiente privado, no te apetece arreglarte demasiado o habéis acordado que os vais a vestir todos de forma casual y quieres complicarte lo mínimo, vamos a crear un look con nuestra combinación comodín que vale para todas las situaciones y para todas las épocas del año: pantalón vaquero y camisa blanca", afirma este experto.