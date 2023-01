Como Eva en el jardín del Edén: Jamie Lee Curtis posa desnuda a sus 63

La fotografía, que apareció originalmente en 'The New York Times', muestra a Jamie escondiéndose d etrás de una roca sobre un hermoso fondo en lo que parece una representación naturalista de Eva en el jardín del Edén. La presencia y la fortaleza del cuerpo de Jamie hacen aún más impresionante la fabulosa composición.

View this post on Instagram

La actriz de la saga 'Halloween' es una gran fan de la fotografía y suele realizar numerosas instantáneas ella sola. "La mayoría de la gente no lo sabe, pero soy fotógrafa. Toda mi vida. He coleccionado fotografías y he apoyado a artistas. He seguido el trabajo de Ryan Pfluger durante mucho, mucho tiempo. He visto el hermoso retrato y la increíble saturación de color y luz y la honestidad en su trabajo", escribió la actriz en su pie de foto de Instagram. "¡Este trabajo de color es hermoso y me siento honrada de haber estado frente a su lente, ojo y corazón!".