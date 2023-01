"Todo se juzga por la apariencia, lo que no se ve no tiene valor… Hay que destacar. Llamar la atención. ... Hay que convertirse en un imán que atrae la atención porque parece más grande". Esta es una de las famosas 48 leyes del poder de Graham Greene que ahora podría aplicarse a la decisión del PP de incorporar a Borja Sémper al comité de dirección como portavoz de la campaña electoral. ¿Es un modo de 'empatar' el atractivo físico de Sánchez que ya ayudó a Adolfo Suárez en la Transición? ¿Suma votos el atractivo físico y la edad también en las mujeres dirigentes o por el contrario lo resta?

El exdirigente popular vasco, que abandonó la política hace tres años desencantado por la crispación , es uno de los guapos oficiales de la política española. Si observamos las redes sociales, los ciudadanos tienen la sensación de que Alberto Núñez-Feijóo podría contrapesar con Sémper su particular talón de Aquiles y aumentar con él su capacidad de influencia.

Jorge Dioni López, periodista y escritor zamorano, lo insinúa en su cuenta de Twitter: "En una comida con dos periodistas, comenté que, en Estados Unidos, se tendría en cuenta que las próximas elecciones probablemente enfrentarán a una persona guapa y a una persona que no lo es. Tonterías, me dijeron. Desde entonces, la persona que no lo es ha fichado a dos guapos".